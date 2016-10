Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! - Rettet die Meere! USA 2011 Merken Da den Umweltschützern von "Greenpeace" Paul Watsons Methoden zu radikal waren, gründete der Kanadier seine eigene Organisation: Die Mitglieder von "Sea Shepherd" kämpfen seit Jahrzehnten in der Antarktis gegen japanische Walfänger, und der Konflikt zwischen den beiden Lagern wird mit immer härteren Bandagen ausgefochten. Mit Buttersäure-Bomben und so genannten "Prop Fowlern", mit denen sie die Schiffsschrauben der gegnerischen Boote außer Gefecht setzen, versuchen Watson und seine Anhänger den Walfängern das Leben schwer zu machen. Und die Japaner sehen sich angesichts dieser Attacken im Recht, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ein Ende der Auseinandersetzungen scheint nicht in Sicht. Dieses "Best of" der vierten Staffel zeigt, welche Risiken die Aktivisten auf hoher See eingehen, um das Leben der bedrohten Tiere zu schützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars