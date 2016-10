Animal Planet 11:10 bis 11:55 Dokusoap Der Pool-Profi Der Sportler-Pool USA 2014 Merken Der Garten ist kleiner als gedacht, deshalb müssen Anthony Archer-Wills und sein Team beim Bau eines Naturteiches improvisieren. Dede Loftus und ihr Ehemann Bill leben mit ihren vier Kindern in Redwood City, Kalifornien. Die Familie wünscht sich keinen rechteckigen Beton-Pool, sondern eine Badelandschaft mit Basketballkorb zum Sport treiben. Eine Bar mit Fernseher, an der man unter freiem Himmel NBA-Übertragungen anschauen kann, wäre auch nicht schlecht. Werden die Landschaftsarchitekten den hohen Erwartungen gerecht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Pool Master