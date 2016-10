Animal Planet 09:10 bis 09:35 Dokumentation Die Elefanten-Saga GB 2008 Merken Elefanten sind echte Giganten des Tierreichs: Es sind die größten Landtiere, die heute auf unserer Erde leben. Die in Afrika und Asien verbreiteten "grauen Riesen" werden bis zu vier Meter groß, mehrere Tonnen schwer, verfügen über mächtige Stoßzähne und gelten als außergewöhnlich intelligente Tiere mit einem ausgeprägten Sozialbewusstsein. Doch trotz ihres imposanten Körperbaus und ausgeklügelter - im Laufe der Evolution entwickelter - Überlebensstrategien, befinden sich die Tiere in akuter Gefahr: Wilderei, Klimaveränderungen und eine zunehmende Inanspruchnahme ihres Lebensraumes durch den Menschen, sind ernste Probleme, wenn es um den Schutz und die Arterhaltung von Elefanten geht. Diese Erfahrung musste auch die amerikanische Tierforscherin und renommierte Elefanten-Expertin Cynthia Moss machen, als sie das "Amboseli Elephant Research Project" ins Leben rief: Im Südwesten Kenias, im Amboseli-Nationalpark erforscht die Tierschützerin seit fast 40 Jahren das Verhalten und die Sozialstrukturen des Afrikanischen Elefanten. Gemeinsam mit ihrem Team kämpft sie dafür, dass jeder einzelne Elefant im Amboseli-Nationalpark eine Zukunft haben wird. Ein ambitioniertes Ziel, denn immerhin umfasst das Schutzgebiet am Fuße des Kilimandscharo eine Fläche von fast 400 Quadratkilometern sowie eine beachtliche Elefantenpopulation von insgesamt 1.500 Tieren. Hinzu kommt, dass in der Wildnis zahlreiche Gefahren lauern: Löwen machen Jagd auf die Jungtiere, Dürreperioden erschweren die Nahrungssuche und selbst Konflikte mit den einheimischen Massai gehören immer wieder zur traurigen Realität. Die Dokumentation hat die Tierschützer um Cynthia Moss bei ihrer außergewöhnlichen Arbeit in Kenia ein Jahr lang begleitet und zeigt in der neuen Wildlife-Serie "Die Elefanten-Saga" den einzigartigen Erfolg des Forschungsprojekts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Echo And The Elephants Of Amboseli