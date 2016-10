National Geographic People 22:10 bis 22:30 Dokumentation Klettern am Limit Base Free Solo am Eiger USA 2009 2016-10-20 02:40 Stereo 16:9 Merken Der Amerikaner Dean Potter erkletterte im August 2008 den Eiger in den Schweizer Alpen. Dabei ging es dem Extremsportler nicht in erster Linie darum, den Gipfel zu erklimmen und von dort die grandiose Aussicht zu genießen. Potter bestieg den knapp 4.000 Meter hohen Berg, um direkt wieder herunter zu kommen - per BASE Jump. Im "Wingsuit" stürzte sich der "Aerialist", der sich selbst auch "Sky-Flyer" nennt, in die Tiefe. Das amerikanische NATIONAL GEOGRAPHIC-Magazin kürte ihn für diese Leistung zum "Abenteurer des Jahres". Beeindruckend war allein schon der Aufstieg, der ihm ohne Seil gelang. Lediglich ein Fallschirm sollte ihn bei einem möglichen Absturz sicher zu Boden bringen. Der anschließende Sprung in die Tiefe ist ohnehin unvergleichbar. Mit seinem Eiger-Abenteuer hat Dean Potter die Grenzen des Möglichen neu definiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: First Ascent

