National Geographic People 15:55 bis 16:45 Dokumentation Licht am Ende der Welt Kolumbiens Zauberberg GB 2007 2016-10-20 19:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Wade Davis reist in das vom Bürgerkrieg zerrissene Kolumbien. Dort besucht er ein Volk, das sich selbst "Stammesältester Bruder" nennt. Die Angehörigen dieses Volkes sehen sich selbst als Nachfahren der Tairona, einer einstmals großen Zivilisation. Sind diese Menschen tatsächlich eine Art Fenster, durch das Davis direkt in die Geschichte der Hochkulturen Altamerikas schauen kann? Um eine Antwort zu finden, durchquert der Anthropologe die tropisch heißen Ebenen Nordkolumbiens und erreicht schließlich die wie verzaubert wirkenden, eisbedeckten Gipfel der Sierra Nevada de Santa Marta. Hier begegnet er nicht nur einer der faszinierendsten indigenen Kulturen der Erde, sondern auch Mitgliedern der Rebellenorganisation FARC. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Light at the Edge of the World

