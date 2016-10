National Geographic People 12:10 bis 12:35 Dokumentation Harnas - Die Buschklinik Schnelle Hilfe D, A, NAM 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Trotz aller Bemühungen verschlechtert sich der Zustand der verletzten Hyäne. Sie muss in die Stadt, um dort operiert zu werden. Die Schildkröten benötigen Hilfe bei ihren Vorbereitungen auf einen gemütlichen Winter und die Wüstenluchse Romeo und Julia müssen in ihrem trauten Heim hinter dem Farmgebäude gefüttert werden. Ein LKW bringt neue Springböcke, deren übermütige Kapriolen manche von ihnen in heißem Wasser landen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Harnas - Wildlife Rescue Camp