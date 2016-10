National Geographic People 09:55 bis 10:20 Dokumentation Klettern am Limit Tragödie in China USA 2009 2016-10-20 21:45 Stereo 16:9 Merken Zwei Weltklassebergsteiger und ein Kameramann begeben sich auf eine extrem gefährliche Kletterpartie in Südwest-China. Monatelang haben sie sich in harten Trainingseinheiten auf dieses Abenteuer vorbereitet. Jede Phase des Aufstiegs ist minutiös geplant. Doch als sie am Ausgangspunkt ihrer Reise in China angekommen sind, macht ihnen die Witterung einen Strich die Rechnung. Die Männer verschieben den Aufstieg. Aber sie können nicht ewig warten. Schließlich verlassen die Männer ihr Basislager, um sich auf den Weg zum Gipfel zu machen - als plötzlich eine Lawine losbricht. Alle drei Abenteurer werden verschüttet und kommen ums Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: First Ascent