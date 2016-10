National Geographic People 00:05 bis 00:50 Dokumentation Small World - Kleine ganz groß GB 2014 2016-10-19 04:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Der 20-jährige Dhan Das lebt im Nordosten Indiens und wird in seinem Dorf diskriminiert. Nun möchte er sich einem Kleinwüchsigen-Wandertheater anschließen. Außerdem werden drei kleinwüchsige Brüder vorgestellt, die als Stuntmen arbeiten. Ein Arzt in Boston hat festgestellt, dass sein Kleinwuchs bei der Arbeit in einem Kinderhospital sowohl Hindernis als auch Segen sein kann. Es ist zwar ein körperlich anstrengender Job, andererseits kann er zu seinen kleinen Patienten eine bessere Beziehung aufbauen. Außerdem werden ein kleinwüchsiger Vater und sein Sohn porträtiert, die gemeinsam Tauchen gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Incredibly Small World