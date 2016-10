National Geographic People 09:55 bis 10:20 Dokumentation Klettern am Limit Free Solo mit Alex Honnold USA 2009 Stereo 16:9 Merken Klettern ohne Seil, das hört sich nicht nur gefährlich an, das ist auch gefährlich. Für Alex Honnold ist die Gefahr gegenüber dem Adrenalinkick jedoch zweitrangig. Je riskanter, desto besser für den Free-Solo-Meister. Und Alex hat sich einiges vorgenommen. Er will zunächst den 370 Meter hohen Moonlight Buttress in Utah erklimmen und anschließend die 600 Meter hohe, steile Felswand des Half Dome im Yosemite-Nationalpark - ohne Absicherung versteht sich. Honnold versucht stets, bei seinen risikoreichen Free Solos nicht zu viel nachzudenken, um sich selbst zu schützen. Doch als er die 550-Meter-Marke des Half Dome erreicht hat, beschleicht den erfahrenen Kletterprofi plötzlich ein noch nie da gewesenes Gefühl - Angst. Wird Alex kapitulieren oder den Berg bezwingen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: First Ascent