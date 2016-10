National Geographic People 03:50 bis 04:40 Dokumentation Zwei Krieger auf Reisen Boni und Lemarti in Manhattan AUS 2010 2016-11-08 15:55 Stereo 16:9 Merken Die Moderne macht auch vor den Gebieten der Massai und Samburu nicht halt. Viele Stammesmitglieder sorgen sich um ihre Kultur, denn die junge Generation drängt aus den Dörfern in die großen Städte. Hier versprechen Arbeitsplätze und Geld ein besseres Leben. Ist das das Ende der traditionellen Lebensweise in der Savanne Kenias? Die beiden Freunde Lemarti Loyaban und Boniface Kandari sind davon überzeugt, dass Angst in dieser Situation der falsche Ratgeber ist. Sie wollen die moderne Welt erst einmal verstehen, bevor sie sie verdammen oder in den Himmel heben. Mit dem Segen der Stammesältesten machen sie sich auf den Weg in die Stadt, die wie kaum eine andere für die Moderne steht: New York. In den Straßenschluchten von Manhattan überschreiten die beiden Krieger immer wieder kulturelle Grenzen. Jede Minute, die sie hier erleben, erweitert ihr Weltbild - und zugleich treten sie als Vermittler ihrer eigenen Völker, der Massai und Samburu, auf. Auch die New Yorker lernen dazu... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Warrior Road Trip

