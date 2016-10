National Geographic People 01:30 bis 02:20 Dokusoap Aussteiger: Freiheit ist alles Die Jagd beginnt USA 2016 2016-10-25 13:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Tony und Amelia rennt die Zeit davon. Kurz vor dem Ende der Jagdsaison ist das Siedlerpärchen darum bemüht, Fleischvorräte für den Winter zu horten. Doch ganz so einfach wird das nicht: Tony hat noch nie zuvor einen Hirsch geschossen. Thorn und seine neue Partnerin Delia versuchen in den Wäldern Georgias ebenfalls, ihre Speisekammer aufzustocken, während Colbert in den Sümpfen Georgias bereits dabei ist, ein erlegtes Tier zu konservieren. Matt nimmt in Utah hingegen das kleinere Wild ins Visier. Noch ist er sich aber nicht sicher, ob ihm der Bestand der Region ausreichend Nahrung bietet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Live Free or Die