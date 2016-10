National Geographic People 00:00 bis 00:45 Dokumentation Small World - Kleine ganz groß GB 2014 2016-10-18 04:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Dem 1,27 Meter großen Wrestler Dan steht ein besonderer Kampf bevor. Er tritt gegen einen Wrestler an, der doppelt so groß ist wie er. In einer abgelegenen Ecke Brasiliens lebt eine Gemeinschaft von 64 Kleinwüchsigen. Ihre Mitglieder leiden unter einem Wachstumshormonmangel, der allerdings behandelt werden kann. Der Arzt Dr. Herminio glaubt, dass die genetische Störung der Bewohner der Schlüssel für eine Behandlung von Krebserkrankungen sein könnte. Außerdem wird der 1,34 Meter große Donnie Frierson jr. vorgestellt, der sein Glück in Hollywood machen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Incredibly Small World