National Geographic People 09:55 bis 10:15 Dokumentation Klettern am Limit Clark Mountain - Die ultimative Wand USA 2009 Stereo 16:9 Merken Chris Sharma hat sich im Laufe der Jahre einen legendären Ruf als weltbester Sportkletterer erarbeitet. Kein anderer hat so viele schwierige Erstbegehungen durchgeführt wie der US-Athlet. Jetzt steht er vor seiner nächsten großen Herausforderung: In der Mojave-Wüste will er eine Kletterroute zum höchsten Punkt der 90 Meter hohen Kalksteinhöhle im Clark Mountain finden - ein gefährliches Wagnis, an dem sich bislang kein anderer Kletterer versucht hat. Monatelang bemüht sich Chris, die enormen Herausforderungen des Trainings zu meistern, doch noch immer ist er weit davon entfernt, die Aufgabe lösen zu können. Als dann auch noch die Sommerhitze das Klettern zur unerträglichen Qual macht, weicht er nach Spanien aus, um das Training fortzusetzen. Auch nach der Rückkehr scheint der Clark Mountain weiterhin unbezwingbar. Doch Chris gibt nicht auf. Vielleicht ist sein Vorhaben unlösbar, vielleicht aber auch nicht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: First Ascent

