National Geographic People 03:50 bis 04:40 Dokumentation Zwei Krieger auf Reisen Boni und Lemarti in Kenia AUS 2010 2016-11-07 15:10 Stereo 16:9 Merken Ihr ganzes Leben lang haben Boni und Lemarti sich dem Dasein als Krieger verschrieben und ihren Stämmen treu gedient. Als es in Bonis Dorf zu einem Konflikt zwischen Alten und Jungen kommt, bei dem es um "mangelden Respekt" der Jungen gegenüber den traditionellen Sitten und Gebräuchen geht, wollen die beiden Krieger vermitteln. Sie nehmen vier junge Leute unter ihre Fittiche, die ansonsten eher an Popmusik und Fastfood interessiert sind, um ihnen das althergebrachte Kriegshandwerk näher zu bringen. Eine Woche in freier Natur stellt die Fähigkeiten und die Belastbarkeit aller Beteiligten auf eine harte Probe: Dazu zählt nicht nur die Kunst der perfekten Tarnung, auch das Stehlen einer Ziege aus einer streng bewachten Herde will gemeistert werden. Darüber hinaus lernen die Nachwuchs-Krieger, welche Wildpflanzen essbar sind, tätowieren sich mit Hilfe glühender Kohlenstücke - und müssen als besondere Mutprobe einen von Krokodilen bewohnten Fluss durchqueren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Warrior Road Trip

