Reportage David Rocco's Dolce Vita Soßen CDN 2010 Wer einmal in Florenz war, vergisst das nicht so schnell. Die Hauptstadt der Toskana mit ihren knapp 378.000 Einwohnern ist dank ihrer Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale oder den Uffizien ein magischer Ort der Anziehung. Diese Wiege der Renaissance, wo Leonardo da Vinci lange Zeit seines Lebens verbrachte, schätzt Koch David Rocco vor allem wegen ihrer kulinarischen Genüsse. Heute kocht er ein paar Saucen nach florentinischem Rezept und eine Chili-Pfeffer-Marmelade, für die er sterben könnte. Moderation: David Rocco Originaltitel: David Rocco's Dolce Vita