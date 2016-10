National Geographic People 23:15 bis 00:05 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Von Hollywood in die Hölle GB 2009 2016-10-17 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Erik Audé ist Schauspieler. Zwar steht seine Karriere noch am Anfang, aber nach einigen vielversprechenden Engagements scheint der endgültige Durchbruch in Hollywood nur eine Frage der Zeit zu sein. Leider kommt alles anders als geplant: Ein vermeintlicher Freund überzeugt Audé davon, mit ihm nach Pakistan zu reisen, um dort Lederwaren zu erwerben und anschließend zurück in die Vereinigten Staaten zu transportieren. Neugierig auf das fremde Land, sitzt der damals 21-Jährige im nächsten Flieger nach Islamabad. Audé sammelt in der Tat neue Eindrücke satt und taucht in die ihm fremde Kultur ein. Die böse Überraschung kommt allerdings am Flughafen, als er die Rückreise antreten will: In der Kiste, in der sich die Lederartikel befinden, wird von den Behörden auch eine große Menge Opium sichergestellt. Audé wird festgenommen und in ein pakistanisches Gefängnis unweit der Hauptstadt gebracht. Dem Kurier drohen mehrere Jahre Haft - und die Justizvollzugsanstalt ist bekannt dafür, mit ihren Insassen nicht gerade zimperlich umzugehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad