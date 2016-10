National Geographic People 01:30 bis 02:15 Reportage Chefkoch auf Reisen in Korea 2013 2016-11-05 16:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Der junge Chefkoch Ryan Clift, Gründer und Besitzer des Feinschmecker-Restaurants "Tippling Club" in Singapur, ist auf der Suche nach neuer Inspiration für seine Gerichte. Deshalb begibt er sich auf eine kulinarische Entdeckungstour: Auf der Suche nach einzigartigen Geschmackserlebnissen reist er durch Korea. Dabei lässt er sich sowohl von Chefköchen in gehobenen Restaurants als auch direkt auf der Straße an Streetfood-Ständen inspirieren. Am Ende der Reise kreiert Ryan Clift ein neues Gericht, das von der koreanischen Küche beeinflusst wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chef on the Road: In Korea