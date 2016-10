National Geographic People 21:00 bis 21:45 Reportage Gok's Chinese Takeaway Barcelona SIN 2016 2016-11-13 14:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Gok Wan begibt sich auf einen Trip nach Barcelona - ein absolutes Genussmekka. Der britische Modeexperte, Buchautor und Fernsehmoderator will auf seiner kulinarischen Expedition vor allem eines herausfinden: Welchen Einfluss übt die dortige chinesische Gemeinde auf die traditionelle Küche der katalanischen Hauptstadt aus und umgekehrt? Gok erkennt schon bald erste Gemeinsamkeiten, u.a. dass beide Esskulturen kleine Portionen und frische Zutaten aus dem Meer lieben. Bevor er sich schließlich selbst an den Herd stellt, führen ihn verschiedene Köche Barcelonas in die Geheimnisse ihrer Kochkunst ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gok's Chinese Takeaway