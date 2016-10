National Geographic People 15:25 bis 15:45 Dokumentation David Rocco's Amalfi Getaway Festa Di Baldino CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken David besucht alte Bekannte im Restaurant der Familie Oliva in Scala, um den 90. Geburtstag des Familienoberhauptes Baldino zu feiern. Zur Ehre des alten Herren bereitet die Familie all seine Lieblingsspeisen zu. Viele davon wurden von Baldino selbst an sie weitergegeben. David hilft Baldinos Kindern dabei, die köstlichen, rustikalen Gerichte herzurichten. Dabei werden regionale Zutaten verwendet. Darunter auch sonnengetrocknete Tomaten und Käse. Außerdem verrät die Familie David das Rezept für ihren berühmten Ricottakuchen. Die Musik zu dieser Episode hat Eddie Oliva selbst komponiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Amalfi Getaway