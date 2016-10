National Geographic People 09:00 bis 09:45 Dokumentation Fearless Cook Nepal K 2015 2016-10-20 06:50 Stereo 16:9 HDTV Merken In Nepal trifft sich Chefkoch Kiran Jethwa mit den Honigjägern der Gurung. Bis heute erntet das Volk den Honig der Felsenbiene nach alter Art. Der "Fearless Cook" lässt sich nicht zweimal bitten, sie bei diesem gefährlichen Unterfangen zu begleiten. Nachdem Kiran und die Imker den Bienenstock ausgeräuchert haben, lassen sie sich mit Seilleitern an einem Felsvorsprung hinab. 20 Meter über dem Boden baumelnd müssen sie einen Angriff der Bienen überstehen, bevor sie den Honig ernten können. Zurück im Dorf, bereitet Kiran ein Festessen aus mariniertem Hühnchen, Gurkensalat und indischem Brot zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kiran Jethwa Originaltitel: The Fearless Chef