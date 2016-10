National Geographic People 23:20 bis 00:05 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Saddams Sohn GB 2009 2016-10-15 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Der 23-jährige irakische Soldat Latif Yahia dient im Iran-Irak-Krieg, als er plötzlich in den Palast von Saddam Hussein vorgeladen wird: Aus Schutz vor Angriffen verlangt Saddams Sohn Udai, dass Latif sein Körperdouble wird - denn dieser ist rein äußerlich das exakte Ebenbild des Diktatorensprösslings. Latif versucht zunächst mit allen Mitteln, diesem Schicksal zu entgehen. Doch der Macht des Regimes, das ihm mit Gefängnis und der Bestrafung seiner Familie droht, kann sich der junge Mann nicht entziehen. Latif muss alle Verbindungen zu seinem alten Leben kappen, bricht mit Familie und Freunden und verliert buchstäblich seine Identität. Latif lernt, die Gestik und Mimik seines neuen Herrn perfekt nachzuahmen. Und er beginnt, das Leben in Udais Residenz zu genießen, den Luxus, das Geld, die Frauen. Doch bald lernt er auch Udais Unberechenbarkeit und erschreckende Bösartigkeit kennen: Wie er Frauen blutig schlägt, sie vor den Augen Latifs vergewaltigt und dann töten lässt. Hier ist die Grenze für Latif erreicht. Ein Selbstmordversuch scheitert jedoch, und es scheint nur eine Frage der Zeit, wann sich Udais grenzenloser Hass auch an seinem Double entlädt. Latif sieht schließlich nur noch eine Chance: Er muss eine riskante Flucht wagen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad