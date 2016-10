National Geographic People 06:45 bis 07:35 Dokumentation Ladyboys: Die Band In höchsten Tönen GB 2015 2016-10-17 07:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Brite Scott Griffiths ist 44 Jahre alt und wanderte vor zwei Jahren nach Thailand aus. Mit seinem Ladyboy-Verlobten Paeng lebt er an der Küste von Pattaya. Nun hat Scott eine irrwitzige Idee: Er will eine Band gründen, die ausschließlich aus Ladyboys besteht. Das Problem bei der Sache ist, dass er nicht die geringste Ahnung von Musik hat. Diese Lücke soll sein Landsmann Barry Upton schließen, der bereits eine erfolgreiche Karriere im Musikbusiness hingelegt hat. Einen Bandleader haben die beiden auch schon im Visier: Ladyboy Paris von den Philippinen... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ladyboys: the Band