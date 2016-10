Kinowelt 04:50 bis 06:40 Komödie Familientreffen mit Hindernissen F 2011 16:9 20 40 60 80 100 Merken Während einer Zugfahrt mit ihrem Mann und den beiden Kindern erinnert sich Albertine an eine Zugfahrt im Sommer 1979, als sie - ganz Stadtkind - mit ihren Eltern, Anna und Jean, nach Saint-Malo in die Bretagne an die malerische Atlantikküste reiste. Anlass ist der 67. Geburtstag ihrer Großmutter, unter deren Dach sich Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen einfinden, um zwei schöne Sommertage lang auszuspannen. Es ist aber auch das Wochenende, an dem die US-Raumstation Skylab abstürzen soll - und zwar genau über der Bretagne! Während der weitverzweigte Chaos-Clan im Schatten dieser Gefahr nach Herzenslust trinkt, streitet und feiert, unternimmt die aufgeweckte Albertine zwischen erster Liebe und erstem Liebeskummer die ersten Schritte ins Erwachsenenleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julie Delpy (Anna) Eric Elmosnino (Jean) Aure Atika (Tante Linette) Noémie Lvovsky (Tante Monique) Bernadette Lafont (Großmutter Amandine) Emmanuelle Riva (Annas Mutter) Vincent Lacoste (Christian) Originaltitel: Le Skylab Regie: Julie Delpy Drehbuch: Julie Delpy Kamera: Lubomir Bakchev Altersempfehlung: ab 12

