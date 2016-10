Kinowelt 03:10 bis 04:50 Actionfilm Open Windows E, USA 2014 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nick freut sich auf ein Date mit der launischen Schauspielerin Jill, das er bei einem Online-Wettbewerb gewonnen hat. Doch die Diva sagt kurzfristig grundlos ab. Da hackt sich der mysteriöse Chord - angeblich Jills Manager - in Nicks Rechner ein und macht dem Fan ein seltsames Angebot: Wenn er tut, was der dubiose Verfasser des Angebots ihm sagt, soll er Jill auch gegen ihren Willen - über ihre Webcam - sehen können. Dem kann der gekränkte Nick nicht widerstehen und lässt sich auf ein undurchdringliches Spiel ein, bei dem er schnell schmerzlich zu verlieren droht. "Wie 'Das Fenster zum Hof' durch die 'Watch Dogs'-Brille." (Quelle: Gamona.de) "Genial umgesetzter Desktop-Thriller" (Quelle: Filmstarts.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elijah Wood (Nick Chambers) Sasha Grey (Jill Goddard) Neil Maskell (Chord) Adam Quintero (Pierre) Iván González (Tony) Nacho Vigalondo (Richy Gabilondo) Scott Weinberg (Don Delano) Originaltitel: Open Windows Regie: Nacho Vigalondo Drehbuch: Nacho Vigalondo Kamera: Jon D. Domínguez Musik: Jorge Magaz Altersempfehlung: ab 12

