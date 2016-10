Kinowelt 01:40 bis 03:10 Liebesfilm Homies D 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der 18-jährige Marvin kommt aus besseren Verhältnissen und lebt mit seiner Mutter in einer schicken Vorstadtvilla. Seine große Leidenschaft ist die Musik. Um zu beweisen, was er drauf hat, beschließt er, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Als er die Clique um den coolen Osman und die hübsche Stella kennenlernt, scheint sein Traum wahr zu werden. Doch das alles hat seinen Preis: Um akzeptiert zu werden, verschweigt er seine wahre Herkunft. Als Osman hinter das Geheimnis kommt, droht der Schwindel aufzufliegen. Nun muss Marvin alles auf eine Karte setzen. Musik mit Ohrwurmpotenzial, stylische Choreografien und eine packende Love-Story - beste Unterhaltung für die Kids! Teenie-Schwarm Jimi Blue Ochsenknecht ("Die wilden Kerle") erobert in "Homies" als cooler Nachwuchs-Rapper die Bühnen und unzählige Mädchenherzen! Bekannte Gesichter sind auch in weiteren Rollen zu sehen: "Popstars"-Juror Detlef D! Soost, das "Freche Mädchen" Selina Shirin Müller, der erfolgreiche Musikproduzent Tai Jason und Neuentdeckung Sabrina Wilstermann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jimi Blue Ochsenknecht (Marvin) Sabrina Wilstermann (Stella) Ismail Deniz (Osman) Selina Shirin Müller (Lili) Detlef D. Soost (Tanzlehrer) Ali Murtaza (Kemal) Günther Kaufmann (DW Court) Originaltitel: Homies Regie: Adnan Köse Drehbuch: Andrea Kriegl, Adnan Köse Kamera: James Jacobs Musik: Tai Jason

