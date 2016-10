Kinowelt 23:45 bis 01:40 Filme Es beginnt heute F 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken FIPRESCI Preis, Berlin Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Daniel ist der Direktor einer Vorschule in der Kleinstadt Hernaing im Norden Frankreichs. Seitdem die dortigen Kohleminen geschlossen wurden, herrscht über 30% Arbeitlosikeit und daraus reslutierend Frustration, Armut und Zukunftsangst unter den Eltern seiner Schüler. Wie sehr besonders die Kinder unter diesen Zuständen leiden, sieht Daniel jeden Tag und fühlt sich verantwortlich, obwohl es außerhalb seiner Verantwortlichkeit und Möglichkeit liegt, die Situation der Kinder zu verbessern. Doch eines Tages bricht die Mutter einer seiner Schülerinnen völlig betrunken auf dem Schulhof zusammen und lässt ihre Tochter und ein Baby einfach bei Daniel zurück. Dieses Ereignis macht es ihm letztendlich unmöglich, weiter zu zu sehen, was mit den Kindern seiner Heimat geschieht. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Valéria und der Schulschwester, Samia, nimmt er den Kampf gegen Behörden, Bürokratie und gegen die Gleichgültigkeit vieler Eltern auf. "Tatsächlich ist 'Es beginnt heute' einer jener seltenen Filme, die mit einer Dringlichkeit erzählen, der man sich nicht entziehen kann." (Quelle: Cinema.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philippe Torreton (Daniel Lefèbvre) Maria Pitarresi (Valeria) Nadia Kaci (Samia) Françoise Bette (Madame Delacourt) Nathalie Bécue (Cathy) Betty Teboulle (Madame Henry) Christine Citti (Madame Baudoin) Originaltitel: Ça commence aujourd'hui Regie: Bertrand Tavernier Drehbuch: Dominique Sampiero, Bertrand Tavernier, Tiffany Tavernier Kamera: Alain Choquart Musik: Louis Sclavis Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 192 Min. Inside Nordkorea

Dokumentation

Das Erste 22:45 bis 00:15

Seit 87 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 23:00 bis 00:15

Seit 72 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:15 bis 00:30

Seit 57 Min.