Kinowelt 21:55 bis 23:45 Thriller Verfluchtes Amsterdam NL 1988 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Polizei-Inspektor Eric Vissner soll eine grausame Mordserie in den Grachten der Stadt Amsterdam aufklären. Doch das Morden geht weiter, und ein Verdächtiger findet sich nicht. Eric ist durch seine Arbeit als Polizei-Inspektor bei der Amsterdamer Mordkommission zu einem Zyniker geworden, doch zu Hause kümmert er sich fürsorglich um seine Tochter Anneke, auch wenn der Beruf merklich an ihm und ihrer gemeinsamen Zeit zehrt. Als die ersten Leichen auftauchen, erkennt Eric rasch, dass ein Profi am Werk ist, und sieht sich in den Amsterdamer Tauchvereinen um. Er findet zunächst keine Anhaltspunkte, während weitere Morde geschehen. Aus Sorge um den Ruf der Grachtenmetropole setzt der Bürgermeister die Polizei unter Druck. Eric stößt bei seinen Nachforschungen immer wieder auf die Taucherin und Museumsführerin Laura und verliebt sich in die mysteriöse Schöne. Er erfährt, dass sie bei dem Psychiater Martin Ruysdael in Behandlung ist. Ruysdael - ein Playboy und ebenfalls passionierter Taucher - reagiert sehr misstrauisch auf Erics Recherchen. Während Eric nächtelang an dem Fall arbeitet, ziehen seine Tochter Anneke und ihr Freund Willy ebenfalls los, um den Mörder zu suchen. Sie entgehen an den Grachten nur knapp dem Killer. Eric und sein Freund, der Wasserpolizei-Taucher John, sind ihm eines Tages dicht auf den Fersen. Als John ihn in einem dramatischen Unterwasserkampf stellen will, findet auch er den Tod. Der Täter flieht mit einem Rennboot. Eric verfolgt ihn in einer waghalsigen Jagd durch die Grachten, verliert aber die Spur. Da erhält er einen Anruf von Laura. Eric hegt einen schlimmen Verdacht, doch auf die schreckliche Begegnung in ihrem Tauchklub ist er nicht vorbereitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Huub Stapel (Eric Visser) Monique van de Ven (Laura) Serge-Henri Valcke (Vermeer) Tanneke Hartzuiker (Potter) Wim Zomer (John van Meegeren) Hidde Maas (Martin Ruysdael) Lou Landré (Chef) Originaltitel: Amsterdamned Regie: Dick Maas Drehbuch: Dick Maas Kamera: Marc Felperlaan Musik: Dick Maas Altersempfehlung: ab 16