Kinowelt 20:15 bis 21:55 Komödie Der Mann, der Gott verklagte AUS 2001 16:9 Steve Myers war früher Anwalt, doch er hat sich aus dem Beruf zurückgezogen, um sich ganz seinem großen Hobby, der Fischerei, zu widmen. Als sein Bott von einem Blitz getroffen und vollständig zerstört wird, fordert er die Übernahme des Schadens durch seine Versicherung. Doch diese weigert sich mit dem Verweis auf eine "höhere Gewalt" als Grund für den Blitzeinschlag. Steve will sich damit nicht abspeisen lassen, lässt sich wieder als Anwalt anerkennen und zieht vor Gericht - gegen niemand geringeren als die "höhere Gewalt" in Form von Gott bzw. dessen Stellvertreter auf Erden, die katholische Kirche. Und tatsächlich gibt das Gericht der abstrusen Anklage statt. Unterstützung erhält Steve von der Journalistin Anna Redmond, die die Medien aktiviert und andere Opfer "höherer Gewalt" ausfindig macht, jedoch im Geheimen auch ganz persönliche Rachepläne hegt. Den Kirchenvertretern gefällt all das gar nicht, denn sollte Steve mit seiner Anklage Erfolg haben, kämen uneinschätzbare Summen an Schadensersatzforderungen von den anderen Opfern auf die Kirche zu, oder sie müsste klarstellen, dass es keinen Gott gibt... Schauspieler: Billy Connolly (Steve Myers) Judy Davis (Anna Redmond) Colin Friels (David Myers) Wendy Hughes (Jules Myers) Bille Brown (Gerry Ryan) John Howard (Edward Piggott) Emily Browning (Rebecca Myers) Originaltitel: The Man Who Sued God Regie: Mark Joffe Drehbuch: John Clarke, Don Watson Kamera: Peter James Musik: David Bridie Altersempfehlung: ab 6