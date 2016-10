Kinowelt 14:45 bis 16:55 Drama Von Angesicht zu Angesicht S, I 1976 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Golden Globe Nominiert für 2 Oscars® Die Psychiaterin Jenny lebt ein ausgeglichenes und erfülltes Leben mit ihrem Mann. Während dieser sich für eine längere Geschäftsreise in den USA aufhält, zieht Jenny kurzfristig zu ihren Großeltern, bei denen sie nach dem frühen Tod ihrer Eltern die Kindheit und Jugend verbrachte. Anstatt sich jedoch vom Alltagsstress zu erholen, wird sie schon kurz nach ihrer Ankunft von bedrohlichen Erinnerungen, Albträumen und Wahnvorstellungen geplagt. Ungelöste Konflikte kommen in ihr zum Vorschein und nehmen ihr den Halt, sodass sie nach und nach dem Wahnsinn verfällt und keinen anderen Ausweg mehr sieht, als sich das Leben zu nehmen. Das autobiografisch geprägte Drama gewann unter anderem den Golden Globe als Bester Ausländischer Film, Liv Ullmann war für die Beste Hauptrolle und Ingmar Bergman für die Beste Regie für den Oscar®-nominiert. Roger Ebert schreibt für die Chicago Sun Times: " Eine der besten Schauspielerleistungen in einem Ingmar Bergman Film kommt diese Woche in die Kinos [...]. Die Schauspielerin ist Liv Ullmann - diese intelligente, kraftvolle und strahlend schöne Schauspielerin." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liv Ullmann (Dr Jenny Isaksson) Erland Josephson (Dr Tomas Jacobi) Aino Taube (Großmutter) Gunnar Björnstrand (Großvater) Kristina Adolphson (Veronica) Marianne Aminoff (Jennys Mutter) Gösta Ekman (Mikael Strömberg) Originaltitel: Ansikte mot ansikte Regie: Ingmar Bergman Drehbuch: Ingmar Bergman Kamera: Sven Nykvist Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Wunderschön!

Reise

3sat 15:00 bis 16:30

Seit 86 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 15:00 bis 17:00

Seit 86 Min. Lenas Ranch

Trickserie

KI.KA 15:50 bis 16:35

Seit 36 Min. Verdachtsfälle

Dokusoap

RTL 16:00 bis 17:00

Seit 26 Min.