Kinowelt 11:05 bis 12:55 Krimi Makellos USA 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ex-Sicherheitsbeamter Walt Koontz hat schon bessere Zeiten erlebt. Nun wohnt er im heruntergekommenen El Palacio Hotel Tür an Tür mit den schrillsten Vögeln New Yorks. Vor allem Drag Queen Rusty geht dem konservativen Walt mit ihrem lauten Gesang und ihren schrägen Freunden gewaltig auf die Nerven. Als es eines Tages zu einer Schießerei zwischen einer Prostituierten und mehreren Gangstern kommt, greift Walt instinktiv zu seinem alten Dienstrevolver. Doch die Heldentat will ihm nicht gelingen - ein Schlaganfall wirft ihn zu Boden. Aus Stolz weigert er sich, sein Appartment zu verlassen, und erklärt sich nur widerwillig bereit, an einem Rehabilitationsprogramm teilzunehmen. Um sein Sprachvermögen wiederzuerlangen, werden ihm ausgerechnet Gesangstunden bei Rusty verordnet. Die beiden gegensätzlichen Nachbarn können sich nicht ausstehen und doch gehen sie eine Arbeitsbeziehung ein. Doch dann beginnen sich die Dinge zu verwirren. Die New York Times schreibt: "Ein komödiantisches Duett für zwei begabte Schauspieler" und der Dallas Observer urteilt: "Eines der größten Filmvergnügen in diesem Jahr." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert De Niro (Walt Koontz) Philip Seymour Hoffman (Rusty) Barry Miller (Leonard Wilcox) Chris Bauer (Jacko) Skipp Sudduth (Tommy) Wilson Jermaine Heredia (Cha-Cha) Rory Cochrane (Pogo) Originaltitel: Flawless Regie: Joel Schumacher Drehbuch: Joel Schumacher Kamera: Declan Quinn Musik: Bruce Roberts Altersempfehlung: ab 12