Kinowelt 09:20 bis 11:15 Komödie Hochwürden Don Camillo I 1961 Nach dem Roman von Giovanni Guareschi 16:9 SW Der gewitzte Dorfpfarrer Don Camillo ist inzwischen zum Prälat in Rom geworden, aber seine neue Position langweilt ihn. Auch sein geliebter Erzfeind, der kommunistische Bürgermeister Peppone, ist die Karriereleiter hinaufgeklettert und ist mittlerweile Mitglied des Senats und langweilt sich dabei gleichermaßen. Es kommt ihnen also mehr als gelegen, als beide für einige Zeit in ihr Heimatdorf zurückkehren müssen - um den sozialen Wohnungsbau geht es diesmal und um die Frage, ob Peppones Sohn kirchlich getraut wird. Eine Begegnung bleibt natürlich nicht aus und die gehobenen Stellungen ändern dabei nichts an den alten Auseinandersetzungen und bald fliegen wieder in gewohnter Manier die Fetzen. Nach dem weltberühmten Roman von Giovanni Guareschi - Göttlicher Filmspaß für Jung und Alt! Schauspieler: Fernandel (Don Camillo) Gino Cervi (Giuseppe "Peppone" Bottazzi) Leda Gloria (Maria Bottazzi) Gina Rovere (Gisella Marasca) Valeria Ciangottini (Rosetta Gotti) Saro Urzì (Brusco) Marco Tulli (Smilzo) Originaltitel: Don Camillo monsignore... ma non troppo Regie: Carmine Gallone Drehbuch: Carmine Gallone Kamera: Carlo Carlini Musik: Alessandro Cicognini Altersempfehlung: ab 12