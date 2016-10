Kinowelt 04:35 bis 06:15 Drama Schande S 1968 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Golden Globe Während des Bürgerkriegs zieht sich ein Paar auf eine wenig bewohnte Insel zurück, wo sie unter kargen Bedingungen leben und versuchen, ein unpolitisches Leben zu führen. Doch es gibt Probleme: Jan wird schlecht damit fertig, dass außerhalb ihres Paradieses die Hölle wütet. Plötzlich erreicht der Krieg auch ihre Insel, die Rebellen greifen an, einige der Inselbewohner sterben. Jan und Eva werden als Verräter verhaftet und plötzlich verwandeln sie sich: Jan entdeckt sogar eine mörderische Seite an sich. Kriegsdrama von Ingmar Bergman mit Liv Ulllmann und Max von Sydow. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liv Ullmann (Eva Rosenberg) Max von Sydow (Jan Rosenberg) Gunnar Björnstrand (Oberst Jacobi) Birgitta Valberg (Mrs. Jacobi) Sigge Fürst (Filip) Ingvar Kjellson (Oswald) Hans Alfredson (Lobelius) Originaltitel: Skammen Regie: Ingmar Bergman Drehbuch: Ingmar Bergman Kamera: Sven Nykvist Altersempfehlung: ab 16

