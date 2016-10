Kinowelt 02:35 bis 04:35 Komödie Tieta do Brasil BRA, GB, F 1996 Nach dem Roman von Jorge Amado 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das kleine brasilianische Dorf Sant'Ana do Agreste ist in heller Aufregung, erwartet man doch die Ankunft von Tieta, der Witwe eines reichen Industriellen aus der Großstadt Sao Paulo. Als 17-Jährige war Tieta von ihrem Vater aus dem Haus gejagt worden, weil sie Spaß an der Liebe hatte. Tieta kommt in einem roten Sportwagen angerauscht. In ihrer Begleitung ist Leonora, ein sehr schönes und sehr melancholisches junges Mädchen, angeblich Tietas Stieftochter. Tietas und Leonoras Anwesenheit wirbelt das Leben im Dorf vollkommen durcheinander. Tieta selbst beginnt eine heiße Affäre mit ihrem Neffen Ricardo. Es stört Tieta nicht, dass Ricardo das Priesterseminar besucht. "Tieta do Brasil" basiert auf dem Bestseller "Tieta aus Agreste" von Jorge Amado. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sonia Braga (Tieta) Marília Pêra (Perpétua) Chico Anysio (Zé Esteves) Cláudia Abreu (Leonora) Zezé Motta (Carmosina) Jece Valadão (Dario) Leon Goes (Ascânio Trindade) Originaltitel: Tieta do Agreste Regie: Carlos Diegues Drehbuch: Antônio Calmon, Carlos Diegues, João Ubaldo Ribeiro Kamera: Edgar Moura Musik: Caetano Veloso

