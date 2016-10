Kinowelt 00:00 bis 02:35 Drama Germinal F, B, I 1993 Nach dem gleichnamigen Roman von Émile Zola 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nordfrankreich Mitte des 19. Jahrhunderts: Étienne Lantier, ein arbeitsloser Mechaniker, kommt in die Bergbaustadt Voreux und findet bei der Familie Maheu eine Bleibe. Er verliebt sich in die älteste Tochter Catherine. In der Kohlengrube von Voreux findet er einen Arbeitsplatz. Dieser ist zwar schlecht bezahlt, doch Étienne ist nicht wählerisch, da er auf das Geld angewiesen ist. Bald jedoch ist er über die unmenschlichen Arbeitsbedingungen so empört, dass er, ein überzeugter Sozialist, die Bergarbeiter zum Aufstand bewegt. Der Streik, den Étienne anführt, bringt die gesamte Kohleindustrie der Gegend in große Schwierigkeiten, doch die Lebensbedingungen der Arbeiterfamilien verschlechtern sich noch zusätzlich, da der Lohn ausfällt. Die Unternehmer holen unterdessen belgische Aushilfsarbeiter zu Hilfe. Die Arbeiter sind darüber empört und wollen sich wehren, als das Militär eingreift. Es kommt zu einer Schießerei, bei der mehrere Aufständische, darunter auch der alte Maheu und sein kleiner Sohn, getötet werden. Durch den Hunger und die Verzweiflung müssen die Streikenden schließlich ihre Arbeit fortsetzen und bekommen nun noch weniger Lohn. Bevor die Arbeiter einfahren, sabotiert der Anarchist Souvarine die Mine, was zu einem Einsturz führt. Bis auf Etienne, Catherine und deren ehemaligen Verlobten werden alle gerettet. Etienne erschlägt in der Enge der Grube Chaval, den Liebhaber Catherines, in einem Kampf und muss zusehen, wie Catherine verhungert. Als die Rettungsmannschaften zu ihnen vordringen ist nur noch Étienne übrig. Der verlässt nach seiner Rettung Voreux und will weiter für den Sieg des Sozialismus kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérard Depardieu (Toussaint Maheu) Miou-Miou (Maheus Frau) Renaud (Étienne Lantier) Jean Carmet (Vincent Maheu "Bonnemort") Judith Henry (Catherine Maheu) Jean-Roger Milo (Chaval) Laurent Terzieff (Souvarine) Originaltitel: Germinal Regie: Claude Berri Drehbuch: Claude Berri, Arlette Langmann, Émile Zola Kamera: Yves Angelo Musik: Jean-Louis Roques