Kinowelt 18:40 bis 20:15 Komödie Balduin, der Trockenschwimmer F, I 1968 16:9 Der Schiffskonstrukteur Castagnier gewinnt mit dem von ihm erbauten Boot "Kleiner Wasservogel" überraschend eine Regatta. Der Italiener Marcello erklärt sich eigenmächtig zu seinem Manager und nimmt eine Bestellung über 200 Boote dieses Typs entgegen. Freudestrahlend will Castagnier seinem Chef Balduin Fourchaume, dem Besitzer einer kleinen Werft, den Erfolg verkünden. Doch erwischt er den jähzornigen Balduin zum falschen Zeitpunkt und wird prompt für eine Katastrophe in der Werft verantwortlich gemacht und gefeuert. Als sich Marcello wegen der Bestellungen meldet, begreift Balduin seinen Fehler. Um Castagnier zurück zu gewinnen, schnappt sich der Werftbesitzer seine Frau Beatrice und begibt sich im Sportwagen auf die abenteuerliche Suche nach dem Konstrukteur. Schauspieler: Louis de Funès (Balduin Fourchaume) Robert Dhéry (André Castagnier) Andréa Parisy (Beatrice, Balduins Frau) Colette Brosset (Charlotte, seine Schwester) Franco Fabrizi (Marcello) Michel Galabru (Scipio) Jacques Legras (Pfarrer) Originaltitel: Le petit baigneur Regie: Robert Dhéry Drehbuch: Robert Dhéry, Claude Clément Kamera: Jean Tournier Musik: Gérard Calvi Altersempfehlung: ab 12