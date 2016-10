Kinowelt 23:35 bis 01:15 Komödie Jahreszeiten einer Ehe USA 1980 16:9 20 40 60 80 100 Merken Adam ist Professor am College, seit 21 Jahren mit seiner Frau Karen verheiratet und steckt voll in der Midlife-Crisis. Deshalb lässt er sich auf eine Liason mit einer äußerst attraktiven Studentin ein. Als Karen von der Untreue ihres Mannes erfährt, macht sie ihm nicht etwa eine Szene, sondern sucht sich ihrerseits ebenfalls einen jugendlichen Liebhaber. Das Ehepaar und ihre jeweiligen Affären arrangieren sich miteinander und das so gut, dass sie sogar gemeinsam in den Skiurlaub nach Vermont fahren. Alles läuft zunächst glatt, bis ein unvorhergesehenes Ereignis die trügerische Harmonie zerstört... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shirley MacLaine (Karen Evans) Anthony Hopkins (Adam Evans) Bo Derek (Lindsey Rutledge) Michael Brandon (Pete Lachapelle) Mary Beth Hurt (Kasey Evans) Edward Winter (Steven Rutledge) Paul Regina (Paul DiLisi) Originaltitel: A Change of Seasons Regie: Richard Lang Drehbuch: Erich Segal, Ronni Kern, Fred Segal Kamera: Philip Lathrop Musik: Henry Mancini