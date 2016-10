Kinowelt 20:15 bis 22:00 Actionfilm Spartan USA, D 2004 16:9 20 40 60 80 100 Merken Streng, spärlich, schnörkellos - so könnte man das Leben des Geheimagenten Robert Scott beschreiben. Er arbeitet für die Regierung, doch diese würde stets leugnen, jemals von ihm gehört zu haben. Skrupellos führt er seine Aufträge aus, bis die Tochter des US-Präsidenten entführt wird. Die Spur führt zu einem Mädchenhändlerring und einem Bordell in Dubai. Als kurz darauf bekannt wird, dass das Mädchen, sowie ihr Professor, bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen und die Leichen geborgen worden seien, betrachtet Scott den Fall als abgeschlossen. Sein junger Partner Curtis besteht allerdings darauf, noch tiefer zu graben - und tatsächlich stoßen die beiden Special-Agents bei ihren Ermittlungen auf eine politische Intrige mit Ausmaßen, die sie nie für möglich gehalten hätten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Val Kilmer (Scott) William H. Macy (Stoddard) Derek Luke (Curtis) Kristen Bell (Laura Newton) Tia Texada (Jackie Black) Ed O'Neill (Burch) Geoff Pierson (Pearce) Originaltitel: Spartan Regie: David Mamet Drehbuch: David Mamet Kamera: Juan Ruiz Anchía Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 16