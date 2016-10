Kinowelt 18:40 bis 20:15 Komödie Die Knallschote F, I 1954 Nach dem Bühnenstück von Robert Dhéry 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Kleinstadtpolizist Leboef traut seinen Ohren und Augen nicht: Wollüstige und betrunkene Frauen auf der Bühne in seinem Stadttheater! Da muss er als Sittenwächter natürlich sofort einschreiten und beschließt, die Theaterproben für das neue Stück "Ah! Les Belles Bacchantes" zu überwachen. Pikanterweise findet er zunehmend Gefallen an der Aufgabe und wird immer stärker in die Produktion eingebunden und letztendlich Teil des obskuren Stückes. Einer der frühen Filme des Starkomikers Louis de Funès, der seine Rolle als Sittenwächter 10 Jahre später in der Komödie "Der Gendarm von Saint Tropez" perfektionieren sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis de Funès (Michel Leboeuf) Robert Dhéry (Robert Dhéry) Colette Brosset (Colette Brosset) Raymond Bussières (Klempner) Rosine Luguet (Rosine) Jacqueline Maillan (Regisseurin) Francis Blanche (Garibaldo Trouchet) Originaltitel: Ah ! Les belles bacchantes Regie: Jean Loubignac Drehbuch: Jean Loubignac, Robert Dhéry Kamera: René Colas Musik: Gérard Calvi Altersempfehlung: ab 6