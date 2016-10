Kinowelt 15:20 bis 17:10 Drama Die große Illusion F 1937 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Ausgezeichnet für den Besten künstlerischen Beitrag, Venedig Nominiert für einen Oscar® Zwei französische Fliegeroffiziere werden im Ersten Weltkrieg von einem deutschen Major abgeschossen und gefangen genommen. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch werden sie in eine als ausbruchsicher geltende süddeutsche Festung verlegt, in der der Major, der sie damals abschoss, als Kommandant arbeitet. Zwischen ihm und einem der beiden Franzosen entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft. "Einer der ersten Ausbruchsfilme ist tatsächlich ein während Jean Renoirs bester Phase als Meisterregisseur entstandenes Plädoyer für Menschlichkeit. Mit unerschütterlichem Glauben an den Menschen und die Kraft der Liebe argumentiert Renoir, dass verschiedene Klassen eher voneinander trennen als unterschiedliche Nationalitäten. Neben dem wunderbaren Jean Gabin hat das deutsche Regiegenie Erich von Stroheim einen Gala-Auftritt als von Rauffenstein." (Quelle: mediabiz.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Gabin (Lt. Maréchal) Pierre Fresnay (Capt. de Boeldieu) Erich von Stroheim (Major von Rauffenstein) Dita Parlo (Elsa) Julien Carette (Cartier) Gaston Modot (Maschinist) Marcel Dalio (Lt. Rosenthal) Originaltitel: La Grande Illusion Regie: Jean Renoir Drehbuch: Charles Spaak, Jean Renoir Kamera: Christian Matras Musik: Joseph Kosma Altersempfehlung: ab 12