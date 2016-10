Kinowelt 07:25 bis 09:05 Dokumentation The other F Word USA 2011 16:9 Merken Windeln statt Widerstand: Was passiert, wenn Punk-Rocker zu Familienvätern werden? Der aufschlussreiche und witzige Dokumentarfilm von Andrea Blaugrund Nevins gibt intime Einblicke in das Privatleben bekannter Musiker wie Jim Lindberg von PENNYWISE, BLINK-182s Mark Hoppus, RED HOT CHILI PEPPERS' Flea, RISE AGAINSTs Tim McIlrath, Fat Mike von NOFX u.v.a. Er begleitet die Punkrock-Veteranen bei ihrem schwierigen Spagat zwischen Tourbus und Familienleben und zeigt, wie die einstigen Verfechter totaler Anti-Autorität damit klarkommen, wenn plötzlich Verantwortung auf dem Plan steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tony Adolescent, Art Alexakis, Rob Chaos, Chris De Wolfe, Joe Escalante, Flea, Lars Frederiksen, Josh Freese, Chris Gorog, Jack Grisham, Brett Gurewitz, Tony Hawk, Greg Hetson, Mark Hoppus, Jim Lindberg, Kevin Lyman, Michael McDermott, Tim McIlrath, Fat M Originaltitel: The Other F Word Regie: Andrea Blaugrund Nevins Drehbuch: Andrea Blaugrund Nevins Altersempfehlung: ab 6

