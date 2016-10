Kinowelt 00:40 bis 02:15 Horrorfilm Tot & begraben USA 1981 Nach einer Vorlage von Jeff Millar, Alex Stern 16:9 20 40 60 80 100 Merken In der Kleinstadt Potters Bluff ist nichts so, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint: Neuankömmlinge kommen unter brutalsten Umständen ums Leben. Erst wird die Leiche eines Fotografen gefunden, der an einem einsamen Strand bei lebendigem Leibe verbrannt wurde, dann die eines betrunkenen Seemanns, der vor seinem Tod unglaubliche Qualen erlitten haben muss, da ihm der Hals aufgeschlitzt wurde. Sheriff Gillis untersucht die grausamen Morde und findet dabei heraus, dass vor allem der örtliche Bestatter William G. Dobbs von den Morden profitiert. Und was hat Gillis eigene Frau Janet mit dem Fall zu tun? Als er ihr folgt, als sie wie so oft nachts heimlich das Haus verlässt, kommt er einer Wahrheit auf die Spur, die seine schlimmsten Befürchtungen übersteigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Farentino (Dan Gillis) Melody Anderson (Janet Gillis) Jack Albertson (William G. Dobbs) Dennis Redfield (Ron) Nancy Locke Hauser (Linda) Lisa Blount (Lisa) Robert Englund (Harry) Originaltitel: Dead & Buried Regie: Gary A. Sherman Drehbuch: Ronald Shusett, Dan O'Bannon Kamera: Steve Poster Musik: Joe Renzetti Altersempfehlung: ab 16