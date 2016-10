Kinowelt 11:05 bis 13:10 Drama Twice Born - Was vom Leben übrig bleibt I, E 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Professorin Gemma fährt über die Ferien zusammen mit ihrem Sohn Peitro nach Sarajevo. Das Verhältnis zu ihrem Sohn ist angespannt, doch sie möchte ihm den Ort zeigen, an dem sie sich einst in seinen Vater Diego verliebte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Penélope Cruz (Gemma) Emile Hirsch (Diego) Adnan Haskovic (Gojco) Jane Birkin (Psychologin) Saadet Aksoy (Aska) Pietro Castellitto (Pietro) Mira Furlan (Velida) Originaltitel: Venuto al mondo Regie: Sergio Castellitto Drehbuch: Margaret Mazzantini, Sergio Castellitto Kamera: Gianfilippo Corticelli Musik: Eduardo Cruz Altersempfehlung: ab 16