Kinowelt 09:20 bis 11:05 Drama Mamma Roma I 1962 16:9 SW Nominiert für einen Golden Globe Als die Hure "Mamma Roma" ein neues Leben beginnen will, zieht sie zusammen mit Sohn Ettore von der verarmten römischen Vorstadt in ein gehobeneres Quartier in der Stadt. Aber schon bald holt ihre Vergangenheit sie wieder ein. Ihr früherer Zuhälter Carmine spürt sie auf und zwingt sie, wieder auf den Strich zu gehen. Dazu kommt noch, dass auch ihr Sohn Ettore bald in kriminelle Kreise gerät. Pasolini's Drama handelt vom Leben und den zerbrochenen Träumen einer gesellschaftlichen Unterschicht. Seine Helden kämpfen erfolglos gegen ihre demütigenden Zustände an. Bewegendes Sozialdrama von Pasolini mit Anna Magnani und Franco Citti. Schauspieler: Anna Magnani (Mamma Roma) Ettore Garofolo (Ettore) Franco Citti (Carmine) Silvana Corsini (Bruna) Luisa Loiano (Biancofiore) Paolo Volponi (Prete) Luciano Gonini (Zacaria) Originaltitel: Mamma Roma Regie: Pier Paolo Pasolini Drehbuch: Pier Paolo Pasolini Kamera: Tonino Delli Colli Musik: Carlo Rustichelli