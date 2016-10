Kinowelt 02:50 bis 04:30 Horrorfilm John Carpenters Vampires USA, J 1998 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jack Crow und Anthony Montoya sind Vampirjäger im Auftrag des Vatikans. Nachdem sie und ihr Team es fertig gebracht haben, ein ganzes Vampirnest vollständig auszulöschen, begeben sie sich in ein Motel, um ihren Erfolg zu feiern. Doch der mächtige Vampir Valek, der während des Angriffs nicht vor Ort war und somit unbeschadet davongekommen ist, macht den Vampirjägern einen Strich durch die Rechnung. Er tötet die komplette Crew - mit Ausnahme von Crow und Montoya. Die beiden können entkommen und sinnen nun ihrerseits auf Rache. In Begleitung des Priesters Adam Guiteau und der Prostituierten Katrina begeben sie sich auf die Suche nach Valek. Katrina, die kurz zuvor von Valek gebissen wurde und nun im Begriff ist, selbst zum Vampir zu werden, soll mittels Telepathie eine Verbindung zu ihm herstellen, um somit seinen Aufenthaltsort ausfindig machen. Doch dieser ist anderweitig beschäftigt, denn er will undbedingt eine antike Reliquie finden, die es ihm möglich macht, auch tagsüber aktiv zu sein. Nun liegt es bei Crow und seinen Begleitern, ihm das Handwerk zu legen, bevor es zu spät und Valek nicht nur unsterblich, sondern auch unbesiegbar ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Woods (Jack Crow) Daniel Baldwin (Tony Montoya) Sheryl Lee (Katrina) Maximilian Schell (Kardinal Alba) Thomas Ian Griffith (Valek) Tim Guinee (Pater Adam Guiteau) Gregory Sierra (Pater Giovanni) Originaltitel: Vampires Regie: John Carpenter Drehbuch: Don Jacoby Kamera: Gary B. Kibbe Musik: John Carpenter Altersempfehlung: ab 18

