Kinowelt 01:00 bis 02:50 Drama ...und der Himmel steht still GB, D 1993 Nach dem Roman von Ian McEwan Während in Berlin 1989 der Fall der Mauer bevorsteht, erinnert sich ein Engländer an seinen ersten Aufenthalt in der Stadt: Als junger, unerfahrener Telefontechniker wurde er 1955 vom amerikanischen und englischen Geheimdienst beauftragt, sowjetische Telefonleitungen anzuzapfen. Dort trifft er auf eine attraktive Deutsche, mit der er sich, entgegen der Warnung seines Vorgesetzten Glass, auf eine leidenschaftliche Affäre einlässt. Leonard bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen gefährlicher Mission und sinnlicher Liebe. Als er erfährt, dass seine geheimnisvolle Maria verheiratet ist, nehmen Lügen und Intrigen ihren Lauf und die Beziehung ist zum Scheitern verurteilt, überschattet von einem schrecklichen Geheimnis - dem Tod ihres ungeliebten Mannes. Der Film basiert auf Ian McEwans 1989 erschienenem Berlin-Roman "Unschuldige - Eine Berliner Liebesgeschichte", mit dem er sowohl in Literaturkreisen als auch in der Filmindustrie für Begeisterung sorgte. "Ein hervorragend gespieltes Drama über die Relativität von Geheimnissen und Geheimhaltung einerseits, Schuld und Sühne andererseits, das vor allem von der Vielschichtigkeit der hervorragenden Romanvorlage zehrt." (Quelle: Lexikon des internationalen Films) Schauspieler: Anthony Hopkins (Glass) Isabella Rossellini (Maria) Campbell Scott (Leonard) Ronald Nitschke (Otto) Hart Bochner (Russell) James Grant (MacNamee) Jeremy Sinden (Lofting) Originaltitel: The Innocent Regie: John Schlesinger Drehbuch: Ian McEwan Kamera: Dietrich Lohmann Musik: Gerald Gouriet Altersempfehlung: ab 12