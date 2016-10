Kinowelt 13:25 bis 15:25 Drama Like Father, Like Son J 2013 16:9 20 40 60 80 100 Merken Preis der Jury, Cannes Preis der ökumenischen Jury, Cannes Ryota und seine Frau Midori erfahren, dass ihr sechsjähriger Sohn Keita nicht ihr eigenes Kind ist, weil zwei Babys im Spital nach der Geburt vertauscht worden waren. Ihr ganzes Umfeld rät ihnen, das Kind gegen das eigene auszutauschen. Die Eltern sind ratlos. Was ist für sie besser, was für die Kinder? Unsicher beginnen sie und das andere Paar mit dem Kinderrücktausch über die Wochenenden. Wunderbar leicht kreist der Japaner Hirokazu Kore-eda um die Frage, was es heißt, Eltern zu sein und was Kind. Eine Geschichte, die sinnlich und besinnlich berührt. "Meisterwerk über die Liebe von Eltern zu ihren Kindern." (Quelle: The Telegraph) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Masaharu Fukuyama (Ryota Nonomiya) Machiko Ono (Midori Nonomiya) Yôko Maki (Yukari Saiki) Rirî Furankî (Yudai Saiki) Keita Ninomiya (Keita Nonomiya) Shôgen Hwang (Ryusei Saiki) Jun Fubuki (Nobuko Nonomiya) Originaltitel: Soshite chichi ni naru Regie: Hirokazu Koreeda Drehbuch: Hirokazu Koreeda Kamera: Mikiya Takimoto Musik: Takeshi Matsubara, Junichi Matsumoto, Takashi Mori