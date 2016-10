Kinowelt 09:25 bis 11:40 Trickfilm Die Legende der Prinzessin Kaguya J 2013 Nach einer Vorlage von Isao Takahata 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Oscar® Ein alter Bambussammler findet in einem leuchtenden Bambushalm eine fingergroße Prinzessin, die er voller Stolz zu seiner Frau bringt. Als diese das kleine Wesen berührt, verwandelt es sich in ein Baby, das schnell zu einer jungen Frau heranwächst. Doch als der Bambussammler im Wald Gold und erlesene Stoffe findet, glaubt er zu erkennen, dass sich die Götter eine große Zukunft für die Bambusprinzessin wünschen. So bringt er die strahlend schöne Kaguya in die Stadt, wo sie in einem Palast in der höfischen Etikette unterrichtet wird, um sie mit einem Adeligen zu verheiraten. Doch Kaguya fühlt sich gefangen und sehnt sich nach der Unbeschwertheit ihrer Kindheitstage zurück. Basierend auf einer alten japanischen Volkssage erzählt "Die Legende der Prinzessin Kaguya" eine inspirierende Geschichte über die Kehrseite des Strebens nach Besitztümern, die Vergänglichkeit von Schönheit und die Bedeutung von wahrer Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Sarah Alles (Prinzessin Kaguya) Uli Krohm (Bambussammler) Kornelia Boje (Frau des Bambussammlers) Sabine Falkenberg (Lady Sagami) André Hennicke (Prinz Kuramochi) Originaltitel: Kaguyahime no monogatari Regie: Isao Takahata Drehbuch: Isao Takahata, Riko Sakaguchi Musik: Joe Hisaishi