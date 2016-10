Kinowelt 08:00 bis 09:25 Komödie Abbuzze! Der Badesalzfilm D 1996 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nie im Leben würden sich Erich und Richard unterhalten. Es sei denn, ein wirklich außergewöhnlicher Vorfall zwingt sie dazu. Und genau der liegt vor, als die beiden ungleichen Männer, an einem Freitagabend, gemeinsam in einem Lastenaufzug stecken bleiben. Erich will nur eins: Raus - und zwar so schnell wie möglich! Richard dagegen hat es gar nicht so eilig. Im Gegenteil: Ihm gefällt der Ort des Aufenthalts und er mag es noch mehr, den hektischen Erich an den Rand des Wahnsinns zu treiben. Der bizarre verbale Zweikampf der beiden Lift-Opfer, gegen den das Warten auf Godot wie eine Sternstunde des Realismus wirkt, ist freilich nur die Rahmenhandlung dieses Films. Denn außerhalb des Fahrstuhls, in der wirklichen Welt des Badesalz-Universums, geschieht auch noch eine ganze Menge: Da sind zum Beispiel Ladendetektive, die lautstark arglose Frauen verdächtigen, ihr ungeborenes Kind aus dem Regal geklaut zu haben, oder erbarmungslos blöde, aber dafür maßlos selbstverliebte Bodybuilder und schwergewichtige U-Boot-Kapitäne mit soliden, aber dennoch ausbaufähigen Hessisch-Kenntnissen. Außerdem gibt es auch noch Margot und Elsbeth, die diabolischen Kaffeetanten. Nicht zu vergessen, der große Fred Labosch - der einzig wahre Titan des Actionkinos! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Knebel (Erich) Henni Nachtsheim (Richard) Ottfried Fischer (U-Boot-Kapitän) Martin Armknecht (Wohnungsmakler) Kristiane Kupfer (Gastrolle) Elisabeth Scherer (Gastrolle) Christiane Christiani (Gastrolle) Originaltitel: Abbuzze! Der Badesalz Film Regie: Roland Willaert Drehbuch: Gerd Knebel, Henni Nachtsheim Kamera: Roland Willaert Musik: Gerd Knebel, Henni Nachtsheim, Mimi Poulakis Altersempfehlung: ab 6