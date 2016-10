Kinowelt 06:05 bis 08:00 Actionfilm Stadt der Gewalt HK 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Arbeiter Tietou kommt illegal nach Japan, um hier nach seiner Freundin Xiu Xiu zu suchen. Das Leben heißt ihn hier nicht willkommen, und so schließt er sich mit anderen chinesischen Immigranten zusammen, um sich gegen die Abschiebung und insbesondere gegen die Yakuza und die brutalen Straßengangs zu wehren. Schnell steigt er zum Anführer seiner Leute auf. Als er erfährt, dass Xiu Xiu einen angehenden Yakuza-Boss geheiratet hat, lässt er sich von diesem als Killer engagieren, um in ihre Nähe zu gelangen. Bald allerdings laufen die Dinge aus dem Ruder und die Gewaltspirale gerät außer Kontrolle. Harter und kompromissloser Actionthriller mit Superstar Jackie Chan in der Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackie Chan (Steelhead) Naoto Takenaka (Inspektor Kitano) Daniel Wu (Jie) Jinglei Xu (Xiu Xiu / Yuko Eguchi) Masaya Katô (Toshinari Eguchi) Tôru Minegishi (Koichi Muranishi) Jack Kao (Gao Jie) Originaltitel: San suk si gin Regie: Tung-Shing Yee Drehbuch: Tung-Shing Yee, Tin Nam Chun Kamera: Nobuyasu Kita Musik: Peter Kam Altersempfehlung: ab 16