National Geographic Wildlife 00:10 bis 01:05 Dokumentation Gefährliche Begegnungen Monster-Krokodile USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Reptilienforscher Dr. Brady Barr ist auf der Suche nach gigantischen Krokodilen von über fünfeinhalb Meter Länge. Wo aber lassen sich solche Monster-Krokodile heute noch aufspüren? Das Abenteuer beginnt in Costa Rica. Mithilfe einer revolutionären Lasertechnologie will der Biologe die Tiere aus sicherer Distanz vermessen. Fündig wird Brady schließlich in Afrika. In Tansania stößt er auf ein gigantisches Nilkrokodil, das sich in einem Erdloch verkrochen hat. Originaltitel: Dangerous Encounters